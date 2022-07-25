Париж выступил против введения в ЕС единых норм сокращения потребления газа

Франция выступает против введения в Евросоюзе единых норм сокращения потребления газа. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на французское министерство энергетического перехода, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы против единых целей, которые не были бы адаптированы к реальным условиям каждой страны ЕС", - указали в окружении министра энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше. Франция, по словам сотрудника министерства, "хотела бы заключения соглашения, которое исходит из принципа согласованного сокращения потребления газа и одновременно учитывает конкретную ситуацию в каждой стране".

Согласно оценкам французского правительства, как указывает AFP, Франция не сможет физически экспортировать 15% своего газа в Германию.

20 июля Еврокомиссия опубликовала документ, в котором говорится, что страны ЕС должны к концу сентября представить планы добровольного сокращения потребления газа на 15% на период до 31 марта 2023 года. В Брюсселе также сочли вероятным сценарием полное отключение российского газа и призвали начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС. Ряд стран, в том числе Испания, Португалия, Греция, не поддержали инициативу ЕК.