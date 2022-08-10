На юго-западе Франции из-за пожаров эвакуировали более 10 тыс. человек

Власти Франции эвакуировали более 10 тыс. человек из-за пожаров на юго-западе Франции. Об этом сообщил в среду журналистам вице-префект департамента Жиронда (юго-запад страны) по вопросам обороны и безопасности Мартен Гепро, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Новый этап борьбы с пожарами в Жиронде - 10 тыс. человек эвакуировано", - сказал Гепро. Он напомнил, что огонь на территории департамента уничтожил 6,2 тыс. гектаров леса.

Администратор обратил внимание на то, что пожары оказывают негативное влияние на качество воздуха. Поэтому префектура рекомендует "сократить время прогулок, физических упражнений на открытом воздухе проявлять повышенное внимание к людям, страдающими хроническими заболеваниями".

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал руководителей государственных и частных предприятий отпустить с работы сотрудников, являющихся волонтерами пожарных служб. "Франция нуждается в их помощи для борьбы с пожарами необычайной интенсивности", - подчеркнул глава французских правоохранителей.

Жара, ветер и засуха

Аномально жаркая погода, ветер и засуха стали причинами возникновения крупных природных пожаров в разных регионах страны. Национальная метеорологическая служба Meteo France назвала июль вторым самым засушливым месяцем за всю историю наблюдений во Франции. В июле в республике выпало всего 9,7 мм осадков, что на 84% меньше среднестатистических показателей с 1991 по 2020 год.

Согласно данным спутниковой системы ЕС по мониторингу поверхности Земли Copernicus, во Франции с начала года в результате природных пожаров сгорело более 48 тыс. гектаров растительности. Это является рекордным показателем для Франции за последние полтора десятилетия. Предыдущий максимальный показатель был зарегистрирован в 2019 году, когда пожары уничтожили более 43,5 тыс. гектаров.

Самые крупные очаги фиксируются в департаменте Жиронда. В июле там только за десять дней выгорело около 21 тыс. гектаров леса. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости разработать общенациональный проект по восстановлению лесов.