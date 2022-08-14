МО Британии заявило, что взрывы на авиабазе в Крыму вызваны детонацией

Министерство обороны Великобритании заявило, что взрывы на российском военном аэродроме Саки в Крыму были «почти наверняка» вызваны детонацией нескольких складов боеприпасов, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

При этом в министерстве заявили, что первоначальная причина взрывов остается неясной.

По данным британской разведки, по меньшей мере пять истребителей-бомбардировщиков Су-24 и три многоцелевых истребителя Су-30 почти наверняка были уничтожены или серьезно повреждены в результате взрывов.

Ранее совет министров Крыма заявил, что, по предварительным оценкам, произошедшая на аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Крыма серия взрывов причинила ущерб на 200 миллионов рублей.

В дальнейшем спецкомиссия назовет окончательную сумму ущерба.

До этого в Минобороны РФ также сообщили, что на аэродроме в Саки произошла детонация авиационных боеприпасов.