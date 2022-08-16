"Ливерпуль" в меньшинстве потерял очки с "Кристал Пэлас" в АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в рамках заключительного матча второго тура чемпионата Англии, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «красных» забил Луис Диас (61‑я минута). У «Кристал Пэлас» отличился Уилфрид Заа (32). На 57‑й минуте форвард хозяев Дарвин Нуньес получил прямую красную карточку.

«Ливерпуль» в следующем туре на выезде 22 августа встретится с «Манчестер Юнайтед», а «Кристал Пэлас» двумя днями ранее примет на своем поле «Астон Виллу».