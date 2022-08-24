Цена газа в Европе превысила $3100/тыс. куб. м

Спотовая цена газа в Европе вечером в среду перешла к активному росту и преодолела планку в $3100/тыс. куб. м., передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Стоимость ближайшего (сентябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла $3112 за тысячу кубометров.

С начала августа средняя цена на TTF составила $2286, в июле газ торговался в среднем по $1764 за тысячу кубометров.

Исторический максимум цены на газ в Европе был зафиксирован 7 марта 2022 года, когда за апрельский фьючерс в какой-то момент давали $3898.