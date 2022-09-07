Нападающий «ПСЖ» Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий «Пари Сен‑Жермен» Килиан Мбаппе забил два мяча в ворота «Ювентуса» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru».

Таким образом, французский форвард забил свой 35-й мяч в Лиге чемпионов, став самым молодым футболистом, которому удалось достичь данной отметки — 23 года и 260 дней. Прежний рекорд принадлежал Лионелю Месси, который забил 35 мячей в Лиге чемпионов в возрасте 23 лет и 307 дней.

Напомним, «ПСЖ» одержал победу над «Ювентусом» со счетом 2:1. Оба своих гола «ПСЖ» забил к середине первого тайма — дважды отличился Килиан Мбаппе. На 53-й минуте полузащитник туринской команды Уестон Маккенни сумел сократить отставание. До конца встречи команды забитыми мячами не отличались.