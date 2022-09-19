В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,1

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано в воскресенье в уезде Дымбовица в центре Румынии. Об этом сообщил Национальный институт физики Земли, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очаг находился на глубине 25 км. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Румыния - страна с повышенной сейсмической активностью, подземные толчки фиксируются здесь регулярно. Только в сентябре было зафиксировано 11 землетрясений магнитудой от 2,1 до 4,2. Самое сильное в этом году землетрясение - магнитудой 4,4 - произошло в Румынии 16 января.