"Наполи" разгромил "Аякс" в матче группового этапа Лиги Чемпионов

Итальянский «Наполи» крупно обыграл нидерландский «Аякс» в матче 3‑го тура группового раунда Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на Матч.

Встреча в Амстердаме завершилась в пользу гостей со счетом 6:1. Один из голов неаполитанцев забил экс‑полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. Грузин провел на поле 64 минуты и также отметился результативной передачей. Дубль оформил Джакомо Распадори, по мячу забили Джованни Ди Лоренцо, Петр Зелиньский и Джованни Симеоне. Гол «Аякса» на счету Мохаммеда Кудуса. С 73‑й минуты хозяева играли в меньшинстве после удаления полузащитника Душана Тадича.

В другом матче группы А английский «Ливерпуль» одолел шотландский «Рейнджерс» — 2:0. Голы забили Трент Александер‑Арнольд и Мохамед Салах, который реализовал пенальти.

Таблицу группы А возглавляет «Наполи» (9 очков), далее идут «Ливерпуль» (6), «Аякс» (3) и «Рейнджерс» (0).