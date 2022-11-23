Словения в 2023 году выделит инвестиций на сумму более чем €2,4 млрд

Депутаты Государственного собрания (нижней палаты парламента Словении) приняли бюджет страны на 2023 и 2024 годы, в котором на инвестиционную деятельность будет направлена самая большая за историю современной республики сумма в более чем €2,4 млрд. Об этом в среду сообщает Словенское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что в 2024 году этот показатель будет снижен до €1,8 млрд. Средства будут выделены прежде всего на проекты в сфере зеленых технологий и цифровизации.

Ранее агентство сообщило о том, что в соответствии с принятым в среду бюджетом в 2023 и 2024 годах выплата муниципалитетам в расчете на каждого их жителя с €645 увеличится до €700. Данную сумму руководство муниципалитетов расходует на общественные нужды, в том числе на строительство школ, садов, других социально значимых объектов и ремонт дорог.