Большинство стран ЕС согласны с потолком цен на нефть из РФ в $65-70 за баррель

Большинство стран Евросоюза согласны с потолком цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель, однако Польша выступает за потолок на уровне $30 за баррель. Об этом сообщает в четверг газета Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц в ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет издание, послы стран объединения "с утра до поздней ночи" обсуждали максимальный уровень потолка цен, но не смогли его согласовать. Польша также хочет увязать вопрос нефти с новым пакетом санкций в отношении России.

Два дипломата заявили изданию, что позиция Варшавы затягивает принятие решения о потолке цен и очередном пакете ограничений.