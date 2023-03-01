В Греции в результате столкновения двух поездов погибли 15 человек

Число жертв столкновения пассажирского поезда с грузовым недалеко от греческого города Лариса увеличилось до 15. Об этом сообщил в среду телеканал ERT1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в пожарной службе и в больницах сначала сообщили о шести погибших, однако, по последней подтвержденной информации, число погибших достигло 15. "Мы опасаемся, что это число еще увеличится", - сказал телеканалу председатель организации скорой помощи Салоник.

65 человек получили ранения, в том числе 25 человек - тяжелые, отметил телеканал. Все раненые доставлены в больницы. Некоторым потребовались хирургические операции.

270 пассажиров, которым не потребовалась медицинская помощь, были эвакуированы с места трагедии и отправлены на автобусах в Салоники. Некоторые из опрошенных телеканалом очевидцев рассказали, что удар при столкновении поездов был очень сильным, несколько вагонов сразу загорелись. "Все вокруг горело, мы выбрались через разбитые стекла. Мы оказались в овраге, вокруг все заволокло дымом, непонятно, куда нужно было идти", - рассказал один из спасшихся пассажиров.

Пожарные говорят, что первые вагоны столкнувшихся поездов были полностью разбиты, от удара колеса и части покрытия вагонов были отброшены на расстояние до 100 м от железнодорожного полотна. Оба поезда, которые двигались навстречу друг другу, по неизвестной пока причине оказались на одном пути.

Компания Hellenic Train сообщила в среду в официальном заявлении, что "в районе Эвангелизмос произошло лобовое столкновение двух поездов - товарного поезда и поезда IC 62, следовавшего из Афин в Салоники". "В момент столкновения на борту находились около 350 пассажиров. На место происшествия прибыли пожарные и сотрудники Hellenic Train, которые участвовали в спасательных работах и оказывали помощь путешественникам", - говорится в кратком сообщении.