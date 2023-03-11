Власти Бельгии запретили использовать TikTok на правительственных телефонах

Совет национальной безопасности Бельгии ввел запрет на использование приложения китайской соцсети TikTok на правительственных смартфонах, сообщил бельгийский премьер министр Александр де Кро, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"На основании анализа Службы государственной безопасности (VSSE) и заключения Центра кибербезопасности Бельгии (CCB) Совет национальной безопасности 10 марта ввел временный запрет на установку приложения TikTok на служебные устройства персонала федеральные государственные службы", - говорится в сообщении.

Запрет бельгийские власти объясняют тем, что TikTok собирает большое количество данных пользователей, что часто происходит без их ведома, и манипулирует контентом. Кроме того, законодательство Китая обязывает соцсеть сотрудничать со спецслужбами страны, подчеркивается в пресс-релизе.

Ограничение распространяется на все телефоны, купленные частично или полностью на бюджетные средства. Однако госслужащие могут устанавливать TikTok на личные устройства, но это настоятельно не рекомендуется.