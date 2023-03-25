Около 65 тыс. человек к 2027 году уволятся из армии Германии в связи с достижением максимального возраста пребывания на военной службе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает немецкая медиагруппа Funke, ссылаясь на прогноз германского министерства обороны.

В публикации указывается, что в настоящее время в бундесвере числятся 183 тыс. человек, а целью правительства ФРГ является увеличение численности армии до 203 тыс. бойцов к 2031 году. Уточняется, что крайний возраст пребывания на военной службе в Германии не превышает 65 лет.

«Вопрос в том, получится ли достичь этой цели с учетом демографической динамики в Германии», — задался вопросом представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в федеральном собрании (бундестаге) Флориан Хан.