UBS готовился к покупке Credit Suisse за три года до его краха

Бывший президент Совета директоров швейцарского банка UBS Аксель Вебер и нынешний его глава Колм Келлехер разрабатывали план покупки Credit Suisse как минимум с 2020 года. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, проект поглощения конкурента разрабатывался в строгой секретности в узком кругу высшего руководства банка и советников из американского финансового института Morgan Stanley. Благодаря этой подготовке в середине марта, когда Credit Suisse обанкротился, UBS был полностью готов к его приобретению.

19 марта Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил приобретение Credit Suisse банком UBS и предоставил гарантии национальному регулятору страны с целью выделения ликвидности Credit Suisse. Сумма сделки по поглощению составляет 3 млрд франков ($3,24 млрд). Ожидается, что слияние банков завершится ко второй половине 2023 года.

Ранее Credit Suisse опубликовал доклад с признанием недостаточности внутреннего контроля, а генеральный директор банка Ульрих Кернер в интервью агентству Bloomberg объявил о продолжающемся оттоке клиентов.