Свыше 50 тыс. человек участвуют в марше против пенсионной реформы в Париже (ВИДЕО)

Около 57 тыс. человек вышли на улицы Парижа, чтобы выразить несогласие с пенсионной реформой во Франции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в четверг телеканал BFM, ссылаясь на префектуру полиции.

При этом, по информации телеканала, на прошлой неделе на улицы города вышли 93 тыс. человек.

В свою очередь, профсоюзы оценили число участников проходящей в столице акции в 400 тыс. Эта оценка также отражает снижение протестной активности. В прошлый раз, по данным профсоюзов, в Париже было 450 тыс. участников.

Как сообщает BFM, в ходе беспорядков пострадало четыре человека, при этом двое из них потеряли сознание после попадания камнями. Правоохранители задержали за различные нарушения не менее двух десятков человек.

Пенсионная реформа

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену некоторых специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране.

10-я общенациональная акция протеста состоялась 28 марта. По данным МВД, в демонстрациях приняли участие около 750 тыс. человек. В четверг во Франции проходит 11-я общенациональная акция, в которой по оценкам МВД, может принять участие до 800 тыс. человек.