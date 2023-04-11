Число жертв обрушения дома в Марселе увеличилось до шести

Пожарные извлекли из-под завалов дома, обрушившегося в Марселе в ночь с субботы на воскресенье, тело шестого погибшего. Об этом сообщила в понедельник газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как указало издание, из-под завалов "извлечено шесть тел, продолжаются поиски еще двух человек".

По данным Le Parisien, причины происшествия пока не установлены, но "приоритетной версией является взрыв газа". Работу спасателей усложнял пожар, который вспыхнул на месте инцидента. В настоящий момент огонь ликвидирован, сообщает газета.