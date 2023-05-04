Британский регулятор рассмотрит возможности защиты потребителей на рынке ИИ

Управление по конкуренции и рынкам Соединенного Королевства приступило к изучению рынка искусственного интеллекта и основных существующих на нем технологий, таких как чат-бот ChatGPT. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам директора ведомства Сары Карделл, регулятор оценит перспективы развития рынка, предоставляемые новыми технологиями, и определит "критерии обеспечения эффективной конкуренции и защиты потребителей". Она подчеркнула, что к работе привлечен целый ряд экспертов и представителей бизнеса.

Ранее Федеральная торговая комиссия США объявила о намерении проанализировать, как компании могут использовать искусственный интеллект и каким образом это скажется на потребителях.

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.