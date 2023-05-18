Автопром Германии выступил за отсрочку введения тарифов на электромобили в Европе

Объединение автомобильной промышленности ФРГ (VDA) выступило за перенос вступления в силу правил торгового соглашения между Британией и ЕС, так как в ассоциации ожидают значительного роста цен на электромобили в Европе из-за их применения. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство приводит подробности тарифных соглашений Лондона и Брюсселя, заключенных после выхода Великобритании из состава Евросоюза. Они предполагают, что общая стоимость продающихся в ЕС электромобилей на 45% должна складываться из частей, произведенных в Британии и ЕС. В ином случае машины с 2024 года будут облагаться дополнительными пошлинами.

Подобное регулирование, как говорится в отчете VDA, представляет "опасность для развития рынка электромобилей" в Европе, поскольку аккумуляторные батареи, на которые приходится половина стоимости таких машин, импортируется из Азии. Как подчеркивают представители немецкого автопрома, Европа не сумеет развить собственную индустрию производства аккумуляторов в нужных масштабах до конца 2023 года, а тарифы на экспорт и импорт в Британию станут "значительным недостатком для европейской автомобильной промышленности по сравнению с ее азиатскими конкурентами".

На этой неделе франко-итало-американского автоконцерн Stellantis сообщил о возможном закрытии своих автомобильных заводов в Британии, если проблема не будет решена. По заявлениям британских властей, правительство в Лондоне ведет переговоры с Брюсселем по данному вопросу