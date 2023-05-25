Премьер Дании заявила, что не претендует на пост генсека НАТО

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на фоне сообщений о ее вероятном назначении на пост генерального секретаря НАТО заявила, что не претендует на какую-либо работу, кроме своей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Газету.Ru», сообщает Ritzaus Bureau.

Соответствующие данные появились в преддверии визита главы правительства в США для встречи с президентом Джо Байденом.

«Я предполагаю, что мы будем обсуждать Вильнюс (там состоится саммит НАТО. — «Газета.Ru»). Я не претендую на другую работу, кроме той, которую выполняю как премьер-министр Дании», — сказала премьер.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники в кругах чиновников писала, что датский премьер-министр Метте Фредериксен рассматривается на должность нового генерального секретаря НАТО.