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В Норвегии на заводе Equinor произошла утечка газа

Европа Материалы 31 мая 2023 16:09 (UTC +04:00)
В Норвегии на заводе Equinor произошла утечка газа

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На норвежском острове Мелкейя, в Хаммерфесте, произошла утечка газа на СПГ-заводе компании Equinor, сообщает Trend.

"На место происшествия прибыли полиция и пожарные. Утечка была обнаружена, и принимаются меры по ее устранению", - говорится в сообщении полиции региона Финнмарк, опубликованном в Twitter. На данный момент нет информации о масштабах утечки или пострадавших.

По информации норвежской государственной телерадиокомпании, все работники, находившиеся поблизости от места утечки, были эвакуированы, а в радиусе 300 метров от объекта была создана зона безопасности.

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