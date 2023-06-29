Решение внутренних проблем во Франции требует лидерства, которого у Макрона нет – американский аналитик

БАКУ /Trend/ - Во Франции не стихают протесты после убийства 17-летнего юноши алжирского происхождения в пригороде Парижа Нантере в провинции Иль-де-Франс. Это хладнокровное убийство вызвало шок во французском обществе.

Хотя полицейский, застреливший юношу, был арестован, произошедшее вызвало массовые беспорядки - стычки с полицией, возведение баррикад, поджог автомобилей, перекинувшиеся и на другие районы Парижа, а также ряд других городов.

Как сказала Trend в четверг американский аналитик Ирина Цукерман, случаи массового неповиновения во Франции не являются чем-то новым.

"На протяжении всей истории этой страны возникали вопросы, которые приводили к недовольству части общественности и влекли за собой протесты. К сожалению, по этой причине существует феномен "мальчика, который кричал "волк!", когда европейские институты склонны игнорировать внутренние беспорядки во Франции, даже когда для этого есть законная причина. Более того, в частности, имели место беспорядки с участием североафриканских общин второго поколения, которые сопровождались поджогами автомобилей и баррикадами, даже когда не было причин для насилия, что привело к апатии со стороны западных институтов», - сказала она.

Цукерман отметила, что президенту Франции Эмманюэлю Макрону не удавалось справляться с этими вспышками насилия или устранять проявления расизма со стороны полиции.

«Эти беспорядки приобрели последовательный характер, и отражают внутренние проблемы во Франции. Такие случаи только приводят к повышению социальной напряженности. Макрон при этом не должен прятаться за полицией, а должен встретиться с руководством сообщества и обеспечить безопасную и мирную обстановку для разработки подхода к урегулированию споров в будущем. Однако для этого требуется лидерство, которого у Макрона нет», - добавила американский аналитик.