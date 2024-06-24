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ЕС и Украина могут до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности - Боррель

Европа Материалы 24 июня 2024 22:34 (UTC +04:00)
ЕС и Украина могут до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности - Боррель
Фото: Сайт ЕС

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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Евросоюз и Украина намерены до конца июня подписать соглашение о гарантиях безопасности для Киева. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы финализируем текст по гарантиям безопасности для Украины. Я надеюсь, что работа очень скоро закончится, чтобы подписать соглашение. Возможно, в этом месяце, может быть, на полях следующего саммита ЕС", - сказал он, подчеркнув, что этот документ пошлет сигнал Москве о поддержке Киева Евросоюзом.

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