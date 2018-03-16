Посольство России в Израиле тщательно проверит списки избирателей

Российские дипломаты в Израиле обещают тщательно проверять на предмет повторного голосования списки избирателей, которые будут поступать в день выборов президента РФ с 14 участков по всей стране, сообщает РИА Новости.

Такие списки предполагается составлять вручную по предъявлении российского паспорта на каждом из участков, куда могут теоретически прийти свыше 120 тысяч человек.

"Мы будем тщательно проверять списки проголосовавших на предмет выявления попыток повторного голосования", — рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Тель-Авиве.

В Израиле, по оценкам дипломатов, проживает 121 тысяча россиян, обладающих избирательным правом, и могут находиться еще пять-шесть тысяч российских туристов.

Собеседник агентства напомнил, что повторное голосование считается административным правонарушением с наказанием в виде денежного штрафа, а его организация — уголовным преступлением, которое влечет за собой тюремный срок.

Избирательных участков в Израиле будет 14 — на один больше в сравнении с прошлыми выборами. Они откроются в крупнейших городах страны: на севере — в Хайфе, Кармиэле, Нацерет-Илите, в центре — в Хадере, Нетании, Реховоте, Тель-Авиве, Ришон ле-Ционе и Иерусалиме, на юге — в Ашдоде, Ашкелоне, Беэр-Шеве, Араде и Эйлате. Еще в нескольких городах возможно проведение выездных голосований, говорят дипломаты.

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