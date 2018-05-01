Нетаньяху считает, что действия Ирана могут привести к войне на Ближнем Востоке

Международное сообщество должно дать отпор Ирану, из-за действий которого на Ближнем Востоке может разразиться вооруженный конфликт. Такое мнение выразил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу CNN, передает ТАСС.

На вопрос о том, не ведет ли кризис в ирано-израильских отношениях к войне, он ответил обвинением в адрес руководства Исламской Республики. "Никто не желает такого развития событий. Только Иран пытается поменять правила игры в регионе", - сказал глава правительства.

Нетаньяху уклонился от ответа на прямой вопрос о наличии у Израиля собственного ядерного арсенала. "Мы всегда говорили о том, что не станем первыми прибегать к нему", - заключил он.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и Евросоюза, наложенных на Исламскую Республику из-за ее ядерной программы.

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