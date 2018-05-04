Байкеры и автомобилисты приурочили ко Дню Победы пробег через Израиль

4 мая 2018 17:57 (UTC+04:00)

Десятки байкеров и автомобилистов едут под красными знаменами через весь Израиль в честь предстоящего Дня Победы в Великой Отечественной войне, который в еврейском государстве отмечают как общенациональный праздник, передает РИА Новости.

Стартовав от границы с Ливаном, около 60 мотоциклов и машин с сотней водителей и пассажиров должны преодолеть более 500 километров и финишировать на берегах Красного моря.

Организатор пробега, учитель физики и внук воина-фронтовика, Вахтанг Цинцадзе рассказывает, что акция проходит третий раз и, становясь традицией, собирает все больше участников, которые вливаются в колонну по мере ее продвижения по Израилю.

"Нас мало, но мы в тельняшках — таков был наш лозунг на первый пробег. Сейчас нас уже больше. Мы — это обычные граждане Израиля, которые считают своим долгом почтить память тех, кто подарил нам будущее. Мотоциклисты, автолюбители и просто ребята, у которых нет транспортных средств, но есть для них свободные места в нашем пробеге", — говорит он.

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Azernews Newspaper
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