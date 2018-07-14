На границе Израиля с Газой сработали сирены тревоги

14 июля 2018 15:26 (UTC+04:00)

Сирены тревоги сработали в израильских населенных пунктах на границе с сектором Газа, предупреждая жителей о возможном возобновлении обстрелов с территории анклава. Минувшей ночью палестинские боевики выпустили по югу еврейского государства более 30 ракет и мин, сообщает РИА Новости.

"Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев, Хоф-Ашкелон, Эшколь", — передает армейская пресс-служба.

Ранее военные сообщили, что атакуют некие "террористические цели" в секторе Газа, но пока не раскрывают подробностей. Ночью ВВС Израиля разбомбили несколько объектов боевиков, включая два подземных туннеля.

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