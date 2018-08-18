Аббас призвал власти Израиля открыть мечеть Аль-Акса

18 августа 2018 14:59 (UTC+04:00)

Глава Палестины Махмуд Аббас на срочном заседании призвал прекратить действия Израиля в священной для мусульман мечети Аль-Акса в Иерусалиме, передает РИА Новости со ссылкой на палестинское агентство ВАФА.

По данным агентства, Аббас возглавил срочно созванное заседание в пятницу после того, как власти Израиля выгнали молящихся из мечети Аль-Акса и закрыли ее.

"Мы считаем это неприемлемым и возлагаем на израильское правительство ответственность за продолжение этих мер. Оно должно открыть мечеть Аль-Акса, чтобы предотвратить ухудшение ситуации до неконтролируемого состояния", - приводит агентство заявление палестинской администрации.

Палестинское руководство подчеркнуло, что любые меры, направленные на изменение религиозной и исторической ситуации приведут только к большему ухудшению ситуации.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Рэнкинг торговых партнеров: Израиль и Германия увеличили товарооборот с Азербайджаном
Бизнес 11 августа 12:18
Туркменистан и Израиль активизируют деловое партнерство
Бизнес 11 августа 11:38
Эмиссар ООН призвал остановить эскалацию насилия в секторе Газа
В мире 9 августа 14:21
Итоги валютных торгов в Израиле: курсы доллара и евро снизились
Израиль 8 августа 17:24
На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги
Израиль 8 августа 12:23
Туркменистан и Израиль расширяют партнерство в ТЭК и агропроме
Энергетика 8 августа 11:50
Лента новостей
Лукашенко назначил премьер-министром Белоруссии Сергея Румаса
Беларусь 15:19
Возбуждено уголовное дело в связи с отравлением свыше 10 человек в одном из бакинских ресторанов
Общество 15:18
Грузинский юноша установил новый мировой рекорд по сборке кубика Рубика
Грузия 15:09
Международный юридический консультант одобрил кредитное соглашение по TANAP
Энергетика 15:07
Из Ливана в Сирию за последние сутки вернулись почти 140 беженцев
Арабские страны 14:50
Пекин выразил протест Вашингтону из-за публикации доклада Пентагона об армии Китая
Китай 14:34
Казахстан оформит морские границы после разграничения дна Каспия с Баку и Ашхабадом
Бизнес 14:33
Генсек ООН соболезнует из-за кончины Кофи Аннана
В мире 14:29
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на ремонтные работы
Тендеры 14:28