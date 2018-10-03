Дипломаты России и Израиля обсудили проблематику контроля над вооружениями

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков провел встречу с заместителем генерального директора МИД Израиля, главой Центра политических исследований Д. Аковом. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, сообщает в среду ТАСС.

В ходе встречи были обсуждены вопросы контроля над вооружениями.

"Стороны обменялись мнениями по актуальной повестке дня, включая проблематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ (оружия массового уничтожения)", - отметили в МИД.

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