Нетаньяху: Израиль готов предотвратить любое вмешательство в выборы

9 января 2019 18:12 (UTC+04:00)

Израиль готов предотвратить любое вмешательство в выборы, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в канцелярии израильского премьера, это заявление он сделал, комментируя предупреждение главы Службы общей безопасности (ШАБАК) Надава Аргамана, заявившего накануне о возможном вмешательстве иностранных хакеров в предвыборную кампанию в Израиле.

«Израиль готов предотвратить любое вмешательство в выборы и отразить любую киберугрозу. Мы подготовились к любому развитию событий, и нет в мире страны, где готовность к отражению угрозы выше, чем в Израиле», – сказал Нетаньяху.

После сообщения, сделанного главой ШАБАК о возможном влиянии на выборный процесс, которое будет осуществляться в киберпространстве, 8 января было распространено заявление государственного контролера Йосефа Шапира о том, что он проведет масштабную проверку электронных систем, связанных с выборами, включая внутрипартийные (праймериз). Кроме того, ведомство госконтролера проверит готовность соответствующих государственных служб к защите от хакерских атак.

Двадцать шестого декабря 2018 года израильские парламентарии приняли закон о самороспуске и внеочередных выборах, которые назначены на 9 апреля.

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