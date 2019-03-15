Экс-глава МИД Израиля призвала разработать мирный договор для урегулирования конфликта с Палестиной

15 марта 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для урегулирования палестино-израильского конфликта необходимо разработать для обеих сторон мирный договор.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказала израильский государственный деятель, бывший министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, выступая в рамках VII Глобального Бакинского форума.

По ее словам, урегулирование данного многолетнего конфликта может привести к миру в регионе и во всем мире.

Отметим, что 14 марта в столице Азербайджана открылся VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая внешняя политика мира».

Форум, который продолжится до 16 марта, проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви.

В этом престижном мероприятии участвуют более 500 представителей 50 стран, в том числе действующие главы государств и правительств ряда стран, известные политические и общественные деятели.

На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.

На нынешнем форуме на тему «Новая мировая внешняя политика» обсуждаются роль больших сил в изменении глобальной политики, вызовы устойчивого развития, средневосточное сотрудничество во имя безопасности, роль науки и культуры в принятии современных решений и другие важные вопросы.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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