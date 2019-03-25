На юге Израиля сработали сирены

25 марта 2019 22:41 (UTC+04:00)

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных обстрелах из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сирены прозвучали в региональном совете Эшколь", - говорится в сообщении.

Израильтяне сейчас бомбят объекты палестинских боевиков в секторе Газа, отвечая на ракетный обстрел, в результате которого утром был разрушен жилой дом в густонаселенном центре страны и ранены семь человек, включая троих детей.

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