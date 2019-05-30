Израильский парламент проголосовал за самороспуск

Члены парламента Израиля в ночь на пятницу проголосовали за самороспуск и повторное проведение выборов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Это предложение поддержками 74 депутата, а 45 голосовали против.

Планируется, что выборы пройдут 17 сентября 2019 года.

На такой шаг в Кнессете пошли в связи с тем, что действующий премьер Биньямин Нетаньяху по итогам прошлых выборов не смог сформировать правящую коалицию.

До голосования Нетаньяху объяснил членам своей партии "Ликуд", что он так и не смог согласовать условия формирования коалиции с партией "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана. Попытка Нетаньяху договориться с другими партиями о коалиции также потерпела неудачу.

Со своей стороны, президент Израиля Реувен Ривлин сообщал, что готов сделать все возможное, чтобы избежать новых выборов. Однако в "Ликуде" инициировали голосование по вопросу о самороспуске парламента, чтобы не дать президенту возможности попытаться сформировать правительство без Нетаньяху и его сторонников.

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