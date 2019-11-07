Дефицит госбюджета Израиля в октябре составил 3,7%

Согласно данным министерства финансов Израиля, в октябре 2019 года дефицит государственного бюджета за последние 12 месяцев составил 3,7% от ВВП, существенно больше заложенных в госбюджет 2,9%, сообщает передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Напомним, что в августе 2019 года дефицит составлял 3,8%, в сентябре – 3,3%. Однако столь резкое колебание вызвано сезонными причинами – в 2018 году большая часть праздников пришлась на сентябрь, тогда как в 2019 году все праздники прошли в октябре.

По словам чиновников минфина, эффект праздников нейтрализуется в ноябре 2019 года, когда, согласно прогнозам, дефицит госбюджета составит 3,6%.

В минфине прогнозируют к концу года дефицит в 3,6%-3,8%, однако на частном рынке говорят о дефиците в 4% в связи с очевидным недобором налогов. Если изначально в госбюджет был заложен прирост налогов на 5%, после двух снижений прогноза говорится о 4% роста, однако по состоянию на конец октября рост налоговых поступлений составляет лишь 3,1%.

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