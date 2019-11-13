Промышленники Израиля оценили ущерб от решения Управления тылом

Объединение промышленников сообщило, что экономический ущерб от решения Управления тылом ввести чрезвычайную ситуацию на территории между Центральным Негевом и Гуш-Даном включительно составил 275 миллионов шекелей, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Напомним, что во вторник, 12 ноября, по распоряжению управления тылом, на указанной территории была полностью прекращена работа учебных заведений, предприятий и организаций, за исключением жизненно необходимых для общества и армии. Позднее была разрешена работа предприятий и учреждений за пределами 40-километрового радиуса вокруг сектора Газы, в которых имеется бомбоубежище.

В среду, 13 ноября, управление тылом отменило ограничения на работу учебных заведений, предприятий и организации за пределами 40-километровой зоны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.