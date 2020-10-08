Нетаньяху 12 октября передаст в парламент Израиля соглашение о мире с ОАЭ

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в четверг, что представит соглашение о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на утверждение израильского правительства и Кнессета (парламент) 12 октября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ближайший понедельник я представлю на утверждение правительства и Кнессета мирный договор с Объединенными Арабскими Эмиратами", - написал в Facebook руководитель израильского кабмина.

15 сентября в Вашингтоне Нетаньяху, главы МИД ОАЭ и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашения о нормализации отношений. Присутствовавший на церемонии президент США Дональд Трамп охарактеризовал документы как "основу для всеобъемлющего мира" в регионе.