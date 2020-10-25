Кабмин Израиля ратифицировал мирное соглашение с ОАЭ
Правительство Израиля ратифицировало в ходе голосования на еженедельном заседании в воскресенье мирное соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами, которое ранее было утверждено Кнессетом (израильским парламентом), сообщила канцелярия премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Правительство ратифицировало мирное соглашение между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами", - говорится в сообщении.
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