Израиль передал помощь пострадавшей от армянских атак Гяндже

Израиль передал гуманитарную и медицинскую помощь жителям подвергшегося обстрелу второго по величине города Азербайджана Гянджи. Об этом сообщает в воскресенье газета Yedioth Ahronoth, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, азербайджанская сторона "недавно обратилась за гуманитарной и медицинской помощью для десятков пострадавших от обстрелов мирных жителей в городе Гянджа", а Израиль "в ответ на просьбу о помощи поставил обогреватели, теплую одежду, одеяла, аптечки, предметы первой необходимости".

Кроме этого, 24 октября в Гянджу была доставлена уже вторая партия израильской помощи с расходными медицинскими материалами, указывает издание, отмечая, что "при необходимости Израиль готов поставить медоборудование". 23 октября Гянджу посетил посол еврейского государства в Азербайджане Джордж Дик, отмечает газета.