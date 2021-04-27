Минздрав Израиля требует запретить гражданам посещать страны с высоким уровнем заболеваемости
Министерство здравоохранения требует запретить гражданам Израиля выезжать в страны с высоким уровнем заболеваемости, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Одновременно минздрав требует обязать граждан, возвращающихся из этих стран, проходить проверки на коронавирус и находиться в изоляции. В минздраве требуют, чтобы это правило было распространено в том числе на получивших вакцину от коронавируса.
22 апреля министерство здравоохранения опубликовало предупреждение по поводу опасности посещения государств с высоким уровнем заболеваемости. Речь идет об Украине, Эфиопии, Бразилии, Южной Африке, Индии и Мексике.
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