Минздрав Израиля требует запретить гражданам посещать страны с высоким уровнем заболеваемости

Министерство здравоохранения требует запретить гражданам Израиля выезжать в страны с высоким уровнем заболеваемости, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Одновременно минздрав требует обязать граждан, возвращающихся из этих стран, проходить проверки на коронавирус и находиться в изоляции. В минздраве требуют, чтобы это правило было распространено в том числе на получивших вакцину от коронавируса.

22 апреля министерство здравоохранения опубликовало предупреждение по поводу опасности посещения государств с высоким уровнем заболеваемости. Речь идет об Украине, Эфиопии, Бразилии, Южной Африке, Индии и Мексике.