Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены 16 зараженных

Утром во вторник, 18 мая, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 839162 заразившихся (+16 за сутки).

При этом в настоящий момент заражены 662 (-15) человека.

6390 (+1) заболевших COVID-19 умерли.

832110 человек выздоровели.

За последние сутки проведены 9554 тестов. Положительных результатов 0,2%.

118 (+3) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 64 (-3) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 42 (-1) из них в критическом состоянии, 41 (-1) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время – 0,7.