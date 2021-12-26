Премьер Израиля ушел на самоизоляцию из-за COVID-19
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье покинул заседание правительства, когда узнал, что у его дочери обнаружили COVID-19. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщил The Times of Israel.
Сам Беннет еще утром сдал отрицательный экспресс-тест на коронавирус. Теперь он сделает дополнительно ПЦР-тест и останется дома на самоизоляции до поступления его результатов. Контактировать с дочерью премьер пока не будет.
Заболевшей коронавирусом дочери Беннета 14 лет. В июне она прошла вакцинацию против COVID-19.
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