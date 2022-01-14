Глава совета национальной безопасности Израиля заразился коронавирусом

В пятницу, 14 января, канцелярия главы правительства Израиля сообщила, что у главы совета национальной безопасности Эяля Хульты был выявлен коронавирус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После этого премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и сотрудники его офиса были вынуждены сделать тест на антиген, результат был отрицательным.