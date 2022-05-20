Эскалация на Ближнем Востоке как вариант смещения акцентов

БАКУ/Trend/ - За последний месяц в Израиле и вокруг него происходят события, которые реанимировали всем хорошо известные внешние угрозы для национальной безопасности этого государства.

Внимание привлекает то, что они, эти угрозы, обозначились практически одновременно, где-то, возможно, волей обстоятельств, а где-то согласно чьей-то злой воле.

Чуть более чем за месяц – с третьей декады марта по начало мая – Израиль столкнулся с чередой терактов, в результате которых девятнадцать человек погибли и более десятка были ранены. Такой интенсивности и жестокости нападений Израиль не видел уже давно.

Помимо этого, некоторое время назад пришли настораживающие новости от теперь уже бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что Иран может создать ядерное оружие уже в самом ближайшем будущем.

Эти опасения подтвердил и министр обороны Израиля Бени Ганц. Уже через несколько недель у Ирана будет достаточно обогащенного урана для создания первой ядерной бомбы, заявил он.

Наконец, еще одно событие, последствия которого также могут стать прямым вызовом для Израиля: Россия начала процесс вывода своих войск из Сирии. Вначале об этом сообщил израильский портал DEBKA, а пару дней назад то же самое официально подтвердил король Иордании Абделла II.

Создание иранской военной и разведывательной инфраструктуры в опасной близости от государственных границ Израиля под видом инвестиций и восстановительных работ в Сирии в послевоенный период может представлять смертельную опасность для национальной безопасности Израиля.

Известно, что у Израиля с Россией была негласная договоренность о том, что Москва будет держать под контролем распространение влияния Ирана или его прокси сил в Сирии, особенно на юге, вблизи израильских границ.

Однако сегодня наблюдается обратная картина.

Израильские СМИ сообщают, что российские войска передают некоторые свои базы в Сирии КСИР (Корпусу стражей исламской революции) и подразделениям Хизбуллы. Так, недавно база Махин в Хомсе была передана иранцам. База считается самой большой в Сирии и на ее территории находится 25 складов с оружием.

Более того, на днях ВВС Израиля нанесли удар по военной инфраструктуре про-иранских сил в Сирии, во время которого впервые за все время сирийского кризиса российские военные открыли огонь по израильским самолетам, передает израильский телеканал «Хадашот 13».

То, что Израиль даст исчерпывающий ответ на угрозы своей безопасности, вряд ли у кого-то вызовут сомнения. Об этом свидетельствует вся история еврейского государства, и этот процесс уже начался.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале широкомасштабных военных учений под названием «Огненная колесница», в рамках которых будет отрабатываться ведение боевых действий на нескольких фронтах в воздухе, на море, на суше и в киберпространстве.

Цель учений - повышение боеготовности ЦАХАЛа, проверка его готовности к ведению мощной и продолжительной военной кампании.

В ходе учений также будет отрабатываться переход всей системы от мирного состояния к чрезвычайной ситуации, как в военной, так и в гражданской сфере.

По всей видимости, это только то, что можно было предать огласке. Подводная же часть израильской военно-политической реакции на все эти вызовы традиционно остается вне поля зрения.

«К сожалению, мы, возможно, наблюдаем эскалацию ситуации», – считает король Иордании.

Но, может, в этом и есть весь расчет – кому-то очень нужно, чтобы был открыт второй фронт, уже на Ближнем Востоке, сместив события в Украине с первых полос мировых СМИ.