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В Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу и автомобилю

Израиль Материалы 2 октября 2022 10:01 (UTC +04:00)
В Израиле неизвестный открыл стрельбу по автобусу и автомобилю

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Неизвестный обстрелял автобус и автомобиль на Западном берегу реки Иордан в Израиле. Об этом в воскресенье сообщила Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром недалеко от города Наблус было совершено нападение со стрельбой на транспортное средство и автобус", - отмечается в сообщении.

Водитель транспортного средства получил легкие ранения и был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

Военнослужащие, прибывшие на место инцидента, ведут поиски подозреваемых. Подробная информация не приводится.

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