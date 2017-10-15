Число жертв взрыва в столице Сомали превысило 80 человек

15 октября 2017 13:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере 85 человек стали жертвами мощного взрыва в центре столицы Сомали Могадишо. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera со ссылкой на службу скорой помощи, пишет ТАСС.

По его информации, в результате инцидента еще 250 человек пострадали.

Ранее агентство The Associated Press информировало о 53 жертвах и более 60 пострадавших.
Начиненный взрывчаткой грузовик взлетел на воздух 14 октября рядом со зданием гостиницы в столичном районе Ходан. Это один из самых мощных взрывов в Сомали за последние годы.
Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

Azernews Newspaper
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