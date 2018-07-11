В Японии число жертв ливневых дождей достигло 179 человек

11 июля 2018 08:16 (UTC+04:00)

Число жертв сильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней в Японии достигло 179 человек, местонахождение еще более чем 50 человек не установлено. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.

"Из-за ливней погибли 176 человек, еще трое находятся в состоянии остановки сердца и легких (так в Японии называют клиническую смерть, диагностировать которую могут только врачи - прим. ТАСС). Также девять человек числятся пропавшими без вести", - сказал он. По его словам, в ликвидации последствий наводнений и поисках пропавших участвуют 75 тыс. человек, включая бойцов Сил самообороны, а также 83 вертолета и другая спецтехника.

Крупные японские автоконцерны Mazda и Mitsubishi уже пятый день не могут возобновить работу своих предприятий в префектурах Хиросима и Окаяма, где зафиксирован наиболее серьезный ущерб из-за удара стихии. Они были остановлены 7 июля и компании пока не решили, когда производство будет запущено вновь.

Между тем в Окаяму в среду прилетел премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В течение дня он осмотрит пострадавшие районы с вертолета, а также встретится с представителями местных властей и посетит эвакуационные центры, где сейчас находятся несколько тысяч человек.

Мощные ливневые дожди обрушились на Японию в середине прошлой недели из-за воздействия тайфуна "Прапирун". В некоторых районах страны за несколько дней выпало более 1000 мм осадков, что привело к разливу рек и сходу оползней. Это самое большое число погибших от наводнений в Японии с 1953 года. Тогда на острове Кюсю на западе страны погибли 759 человек, более 450 тыс. лишились крова.

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