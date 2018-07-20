В Мексике нашли шесть тел в тайном захоронении

20 июля 2018 04:00 (UTC+04:00)

Тела шести человек обнаружены в тайном захоронении в мексиканском штате Халиско, сообщил прокурор штата Рауль Санчес, передает РИА Новости.

"Судя по всему, там тела пяти мужчин и одной женщины", — заявил Санчес журналистам. Захоронение найдено на территории одного из домов в муниципалитете Тлахомулько рядом с Гвадалахарой.

Прокурор не исключил, что тел может быть семь, так как они расчленены, и эксперты сейчас устанавливают их точное число.

Подобные страшные находки нередки в Мексике, тайные захоронения власти обнаруживали в штатах Герреро, Веракрус, Морелос. Обычно так преступники прячут тела убитых в войнах наркомафии. В штате Халиско свирепствует картель "Халиско — Новое поколение", считающийся одним из самых жестоких в стране.

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