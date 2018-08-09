В Мехико задержали лидера одной из самых опасных мексиканских банд

9 августа 2018 08:40 (UTC+04:00)

Лидер одной из самых опасных банд Мексики – "Союза Тепито" — задержан в среду в столице страны, передает РИА Новости.

Речь идет о Роберто Мойадо, он был пойман в результате крупной операции федеральной полиции.

Глава МВД Мексики Альфонсо Наваррете косвенно подтвердил данную информацию, однако пока не назвал имени преступника. "Этим вечером сотрудники подразделений федеральных сил и антинаркотического отдела федеральной полиции задержали одного из главных вдохновителей насилия и торговли наркотиками в городе Мехико и штате Мехико. В ближайшие часы МВД сообщит детали", – говорится в сообщении Наваррете в его микроблоге в Twitter.

Это уже второй главарь "Союза Тепито", задержанный в последние месяцы. В мае генеральная прокуратура штата Мехико сообщила о задержании бандита по прозвищу Шлак, который в то время возглавлял преступную организацию.

Банда названа по району Мехико Тепито, где она начала свою деятельность. Этот район Мехико имеет дурную славу. В нем "хозяйничают" наркоторговцы, бандиты, карманники. В Тепито расположен один из самых известных рынков города, где процветают подпольные публичные дома, игровые притоны, обустроены склады контрабандных товаров.

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