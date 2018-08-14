В Каракасе проходит марш в поддержку президента Венесуэлы

Тысячи человек вышли в понедельник на марш в столице Венесуэлы Каракасе в поддержку президента Николаса Мадуро после неудавшегося покушения, передаёт РИА Новости.

Это уже второй подобный марш, проходящий в городе с 4 августа, когда на Мадуро было совершено покушение с применением снаряженных взрывчаткой дронов.

"Здесь собрался народ для защиты Мадуро", "Осуждаем неудавшееся покушение", "Тюрьма для виновных" — под таким лозунгами проходит шествие, транслирующееся по государственному телевидению страны.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

Власти идентифицировали 23 человек, которые предположительно были вовлечены в это преступление, сообщил ранее министр внутренних дел страны Нестор Ревероль. По словам Ревероля, из 23 человек задержаны 10, в отношении остальных 13 выданы ордера на арест. Среди задержанных — депутат Национальной ассамблеи Хуан Рекесенс, которого Ревероль назвал "бывшим", хотя оппозиционный парламент не снимал с него полномочий. В то же время параллельный законодательный орган — Национальное учредительное собрание — снял с Рекесенса депутатскую неприкосновенность, однако только через сутки после его фактического задержания.

Среди тех, против кого выписан ордер на арест, еще один депутат Хулио Борхес, находящийся сейчас в Колумбии. Венесуэла уже попросила о его экстрадиции.

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