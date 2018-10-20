В Колумбии четыре человека погибли при крушении военного вертолета

Четверо военнослужащих колумбийских ВВС погибли в субботу в результате аварии военного вертолета Black Hawk, выполнявшего операции против наркомафии, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную армию Колумбии.

В коммюнике отмечается, что трагедия произошла в департаменте Каука. Причины падения вертолета пока не установлены, ведется следствие.

Как отмечают военные, разбившийся вертолет осуществлял патрулирование зоны, где недавно была обнаружена крупная подпольная фабрика по производству кокаина.

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