В КНДР осудили США и Южную Корею за совместные военные учения

Совместные военные учения США и Южной Кореи являются грубым нарушением достигнутых договоренностей на саммитах с КНДР, заявило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), отражающее официальную точку зрения Пхеньяна, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вызывающая тревогу деятельность военного руководства Южной Кореи и США - это грубое нарушение положений совместной декларации КНДР и США и межкорейской декларации, в которых были твердо обещаны прекращение неприятельских отношений и смягчение военной напряженности, и это удар непосредственно по желанию и стремлению всей нации (КНДР – ред.) и международного сообщества, которые хотели бы мира и стабильности на Корейском полуострове ", - говорится в сообщении агентства.

Южная Корея и США начали в понедельник совместные военно-штабные учения под кодовым названием "Тонмэн" ("Союз") вместо проводившихся ранее маневров серии "Kye Resolve", а также "Токсури" ("Foal Eagle"), согласно информации южнокорейского министерства обороны.

Ранее сообщалось, что 3 марта министр обороны Республики Корея Чон Гён Ду и исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан договорились в телефонном разговоре о прекращении учений "Kye Resolve" и "Foal Eagle". Вместо этого Южная Корея и США начали в понедельник совместные военно-штабные учения под кодовым названием "Тонмэн".

Вместе с тем, министерство обороны Южной Кореи отказалось ответить прямо на вопрос РИА Новости, стало ли начало учений "Тонмэн" просто сменой вывески. Утверждается, что новые учения будут меньшими не только по срокам, но и масштабам, однако цифр об их участниках не приводится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной отмены военных учений с Южной Кореей является желание сэкономить миллионы долларов, а также улучшить отношения с Северной Кореей.

Как правило, учения Key Resolve проводились в марте как часть военных маневров "Foal Eagle", но уже в 2018 году были отсрочены на время зимней Олимпиады в Пхенчхане, а затем проведены в так называемом "сдержанном режиме" в течение двух недель. Маневры "Токсури" ("Foal Eagle") проводились в Южной Корее с 1961 года.

Второй саммит КНДР - США прошел в Ханое 27-28 февраля. Переговоры лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына завершились без подписания каких-либо документов. Трамп на пресс-конференции заявил, что разногласия с КНДР касались не снятия санкций, Пхеньян не пошел на уступки в "другой сфере". Он также отметил, что новый саммит США - КНДР может состояться еще не скоро.

США и Северная Корея формально находятся в состоянии войны, поскольку корейский конфликт 1950-1953 годов закончился подписанием соглашения о перемирии. Пхеньян обычно решительно выступает против проведения ежегодных южнокорейско-американских маневров, считая их подготовкой к потенциальному вторжению на территорию КНДР.

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